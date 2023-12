Trafikktryggingsprisen til fotballjenter på Sandane

Trafikktryggingsprisen for 2023 går til fotballjenter fødd i 2014 på Sandane i Nordfjord. Dei har laga ein song som set fokus på trafikktryggleik.

– Gjennom stort engasjement har jenter 2014 i Sandane Turn og idrettslag sett fokus på trafikktryggleik på ein kreativ måte gjennom song og dans, sa Arve Helle (Ap) som delte ut prisen i fylkestinget.

Han peika på at bodskapen i songen deira er tydeleg og handlar om mobilbruk i bil og viktigheita av å bruke bilbelte, sykkelhjelm og refleks.

– Dei har og fått inn litt alkoholvettreglar i songen sin. Kombinasjonen av kreativitet, viktige bodskap og måten fotballjentene målber det heile på, er til inspirasjon for andre og til ettertanke for alle som ferdast i trafikken, sa Helle som leiar i hovudutval for samferdsel og mobilitet. Prisen er på 50.000 kroner.