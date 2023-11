– Jeg har langt mer frihet med manuelt. Da står jeg fritt til å kjøpe den bilen jeg vil ha og å kunne låne en bil uten å tenke over om jeg har lappen for den, sier Tuva Hansen Melvær (18) fra Lindås i Nordhordland.

24. oktober besto hun oppkjøring for manuelt gir. Det er hun glad for at hun gjorde.

– Det er mye gøyere å kjøre manuell enn automatbil. På automat er det bare gass og brems, men på manuelt må jeg gire og tenke mer gjennom hva jeg gjør, sier Melvær.

Slutter med manuelt gir

18-åringen går mot strømmen. For de aller fleste som skal lære å kjøre bil velger å gjøre det på bil med automatgir. I 2002 gjaldet det 51 prosent av alle oppkjøringer på førerkort klasse B, mot 17 prosent i 2017.

Så kraftig er nå trenden at mange trafikkskoler nå slutter å tilby kjøreopplæring på «gamlemåten»

En av dem er Positiv trafikkskole i Bergen. Tirsdag leverte de inn sin siste bil med manuelt gir. Framover er det kun elektriske biler med automatgir som gjelder.

– Det er rett og slett fordi vi ser at interessen har blitt mindre, sier daglig leder Ove Sagen-Hafstad.

Automatgir blir mer og mer vanlig på nyere biler. Foto: Cecilie Berntsen Jåsund / NRK

Han forteller at en del fortsatt sier de vil ta lappen på manuelt gir «for sikkerhets skyld». Det mener han ikke er nødvendig.

Problemstillinger som å leie bil i utlandet og færre jobbmuligheter mener Sagen-Hafstad ikke blir reelle i årene som kommer.

– I Spania for eksempel er det stort sett 25-årsgrense for å leie bil. Når dagens 16-åringer er 25 vil de fleste biler der også være elektrifisert, sier Sagen-Hafstad.

Skulle man trenge å kjøre med manuelt gir, trenger man kun å ta ny oppkjøring, poengterer han.

Christian Holmeide i Møller bil Minde og Ove Sagen-Hafstad i Positiv trafikkskole feirer at trafikkskolen er 100 prosent elektrisk med kake. Foto: Andreas Brøvig / Møller bil

– Mer fokus på trafikksikkerhet

Seniorrådgiver i opplæring i Norges Trafikkskoleforbund, Øyvind Årbogen, sier de ser den samme trenden.

– Flere og flere oppdager at det blir mindre å hanskes med når man kjører automat, og muligheten for å skaffe seg bil med manuelt gir blir mindre.

Han vet om flere trafikkskoler på Østlandet som har gjort det samme som Positiv trafikkskole i Bergen.

Det mener han er en utelukkende positiv utvikling.

– Jeg tenker ikke at det er noen negative sider med det. I framtiden vil det være automat som gjelder.

Regionleder i Trygg Trafikk i Vestland, Knut Olav Nestås, mener at kjøring med automatbil gjør at man bruker tid på det mer vesentlige i trafikken. Det vil si at man har mer fokus på det trafikale.

– Hvis du tenker på trafikksikkerhet og det å ferdes på en sikker måte, så handler det ikke først og fremst om å klutsje og gire. Det handler om helt andre ting, sier han.

Norges Automobil Forbund (NAF) ser fordelen med at ferske bilister får mindre å gjøre bak rattet og dermed kan fokusere på det som skjer rundt bilen.

– Automatgir har fordelen av at man som fersk trafikant i større grad kan fokusere på trafikken og egen adferd fremfor å konsentrere seg om å skifte gir, sier NAF-rådgiver Jan Harry Svendsen.

– Vi må likevel ikke komme i en situasjon der de som ønsker å ta førerkort på en manuelt giret bil ikke lengre får muligheten til det. Loven krever at man i så fall må ha tatt opplæringen på en bil som har manuell girkasse. Så lenge det kravet er der, må trafikkskolene sørge for å ha biler med manuelt gir tilgjengelige.

Med lappen for manuelt gir kan Tuva kjøre både foreldrenes og kjærestens bil. Foto: Roy Hilmar Svendsen / NRK

– Større marked i distriktet

Eier og daglig leder av Feste trafikkskole i Knarvik, Øyvind Feste, opplever at de har et større marked for manuelt gir enn i Bergen.

– Det er en del folk ute på landet som sverger til manuelle gir. Men det minker, sier han.

Feste trekker fram flere grunner til at folk holder fast i det manuelle giret i bygdene. I tillegg er det en større andel fossildrevne biler enn i byene. Holdningen til det elektriske ute i distriktene er mer preget av rekkeviddeangst og få ladestasjoner, forteller Feste.

Han ser ikke bort ifra at også hans kjøreskole en dag vil gå helautomatisk de også.

– Det er nok ikke mange år til vi går over til automatgir, men vi har tenkt til å tilby manuelt gir i noen år til.