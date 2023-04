Trafikken har normalisert seg

Etter at det var ein del kø på ferjesambandet Lavik-Oppedal tidlegare i ettermiddag og kveld, har det no normalisert seg, skriv Firda. Ved 20-tida er ikkje køane like store. Det vart opphavleg sett inn ei fjerde ferje på sambandet for å ta unna påsketrafikken, men tekniske problem gjorde at ferja blei teken ut. Det har derfor vore tre ferjer i trafikk, som på vanlege dagar.