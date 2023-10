Trafikken går som normalt etter trafikkuhell i Åsane

To biler og tre personer var involvert i et trafikkuhell i Tertnesveien i Bergen like etter klokken 14.00.

Uhellet førte en stund til trafikale problemer i området, men trafikken går nå som normalt, melder politiet.

Det er ikke meldt om personskade.