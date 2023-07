Trafikkdøden går opp: 25 drepne så langt i sommar

Rikard Gaarder Knutsen, fagsjef i Opplysningsrådet for veitrafikken, OFV

– Alvorlege ulykker i trafikken kjem av mange ulike forhold, ofte samansett av fleire forhold knytt til både førar, veg og køyretøy. Mange vegstrekningar er utrygge, anten fordi dei er rasutsett, farlege og svingete, har farlege vegkryss eller manglar gul midtlinje eller midtdelar.

Den teknologiske utviklinga er ei av årsakene til at risikoen for å bli drepen eller hardt skadd i trafikken er mykje lågare no enn før. Men likevel er vi i år også vitne til ein sommar med eit urovekkjande høgt tal drepne i trafikken. Det ser ut til at vi er i ferd med å feste oss ved eit for høgt ulykkestal, og at den svært positive utviklinga som har vart over mange år no stoppar oss. Det er veldig alvorleg. Det er ei av hovudårsakene til at vi i OFV jobbar for at utsette vegar med årsdøgntrafikk over 4000 må breiddeutvides, få midtrekkverk eller forsterka midtoppmerking.

God vegstandard, auka vedlikehald og bra vinterdrift er avgjerande, saman med modernisering av køyretøyparken og haldningsskapande arbeid overfor trafikantane.