Trafikkaos har løyst seg opp

Trafikkaoset ved Låtefoss på riksveg 13 i Ullensvang har no løyst seg, melder politiet. Klokka 13.30 kom det melding om at mange bilar sperra vegen ved den populære fossen og at det var vanskeleg å passere. Ein patrulje rykte ut, men då var trafikken i ferd med å flyte att, seier Eivind Hellesund i Vest politidistrikt.