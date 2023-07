Totalt 172 meldingar frå politiet vart ikkje lesne av barnevernet

I perioden 2018 til 2023 blei 172 bekymringsmeldingar sendt frå politiet via Altinn, men ikkje opna av mottakar, eller opna for seint. Dette er den samla oversikta for alle politidistrikta som politiet går ut med i dag. Av desse 172 bekymringsmeldingane var 168 av sakene likevel kjende for barnevernet. Fire av sakene, som omhandlar åtte barn, var ikkje kjende for barnevernet, skriv Politidirektoratet i ei pressemelding.