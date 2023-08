Torp: – God mulighet for avansement

NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp tror Brann har gode muligheter til å slå portugisiske Arouca og ta seg til fjerde kvalifiseringsrunde til Conference League.

– Jeg tror det passer Brann bedre å møte et lag fra en skikkelig fotballnasjon, hvor det er lett å tenke at det er gode spillere, enn å møte et lag som alle tenker de bør slå, slik som Shamrock Rovers i 2019, sier Torp.

– Får de et OK resultat borte i kveld, bør Brann ha gode muligheter til å gå videre, mener den tidligere Brann-spilleren.

Skulle Brann gå videre, venter en kamp mot enten nederlandske AK Alkmaar eller Santa Coloma fra Andorra før et eventuelt gruppespill.

Kveldens kamp kan du høre direkte på NRK P1 i Vestland, på NRK Radio, samt følge live her på nrk.no fra kl. 20.00.