Det er nesten ikke til å tro – en tornado har gjort utenkelige ting med begge kunstgressbanene til Nore Neset idrettslag.

Daglig leder Eirik André Hesthamar har grått av fortvilelse.

Lørdag slo et ekstremt værfenomen inn over Bjørnafjorden i Vestland, og mer stedsspesifikt: Kun på enkelte steder i Hagavik.

Slik så det ut på lørdag - alt av løsøre spredt ut over store deler av banen. Foto: Agnieszka Iwanska / NRK

Noen få hus, noen tak og to idrettsbaner ble skadd da det som viste seg å være en tornado fikk herje.

De utrolige bildene fra overvåkningskameraet til idrettslaget forteller sitt brutale språk. Det ble kameraets siste bilder før det også ble tatt av vinden.

Hele kunstgresset på den ene banen ble løftet opp og ommøblert.

Som en lite velkommen gave ble knust glass spredt i den andre banen med det resultat at begge nå er ubrukelige.

Tydelige spor etter vindens herjinger, granulatet er presset opp av banen der vinden har fart fram. Foto: John Inge Johansen / NRK

Oppsiktsvekkende fenomen

– Jeg tror tidligst de kan være klare til spill igjen til neste år, sier Hesthamar til NRK.

Videoene han deler, har Os og Fusaposten sendt til en ekspert som fastslår at dette er en trombe, eller en tornado – og at det er svært uvanlig i Norge.

– Det er både uvanleg og oppsiktsvekkjande. Det er slett ikkje ofte ein ser slikt her til lands, i alle fall ikkje med slike materielle skadar som følgje av eit slikt fenomen, seier Erik Kolstad, kllimaforsker ved Norce til avisen.

Fra et annet overvåkningskamera m– det hele står på i overkant av tjue sekunder. Du trenger javascript for å se video. Fra et annet overvåkningskamera m– det hele står på i overkant av tjue sekunder.

350 meter unna banen ligger Lyssand Gartneri.

Daglig leder Thomas Lyssand er i full gang med å dyrke krysantemum, men måtte flytte store deler av produksjonen etter at nesten ett hundre kvadratmeter glass ble borte på sekunder.

Det er 350 meter i luftlinje fra der glasset forsvant i taket til det ble lagt ned i kunstgressbanen.

Tok med seg glasset

– Vi fikk melding fra en nabo som sa at noe hadde skjedd, og da jeg kom hit så jeg at store deler av taket var borte. Hadde det vært vanlig vind ville det blåst en eller annen vei, men her er alt vridd, så jeg tror nok at det er en tornado, sier han til NRK.

Glasset ble altså tatt sammen med vinden og dumpet på idrettsplassen.

Glasset fra taket ble sugd opp av tornadoen. Foto: Thomas Lyssand /

Hesthamar i idrettslaget forteller at de har hatt besøk av leverandøren som anbefaler enten en nødreparasjon eller å bytte hele kunstgresset der vinden har løftet det av underlaget.

Når det gjelder den andre banen, vil idrettslaget forsøke å gå over det med en spesialmaskin, etter at de nylig gikk manngard for å plukke glass.

Idrettslaget har fått opp de største bitene. Foto: Erik Andre Hesthamar /

– Jeg tør egentlig ikke tenke på konsekvensen dersom ikke det er nok. Om vi må ta opp all grus og gummigranulat, eller legge nytt dekke også der vil det koste oss mer enn vi har, sier han.

– Det er en krevende prosess, og vi har aldri gjort det før. Vet ikke om noen andre har gjort det før heller, sier den daglige lederen.

– Jeg har grått flere ganger i helgen, det skal jeg ærlig innrømme. Jeg ser vi har en lang vei å gå sier Eirik André Hesthamar. Foto: John Inge Johansen / NRK

Men han legger til at samholdet og samarbeidet med andre klubber er bra:

– Vi er veldig takknemlige. Nå skal vi ha lag på Søre Neset, vi har lag på Kuventræ, vi har lag i Lysefjorden og vi har lag i Øyane som har fått lov å trene og skal spille kamper. Det er vi utrolig, utrolig takknemlige for.