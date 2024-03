Torkel og Reidun mistet sønnen: Helse Bergen frikjent i tingretten

Helse Bergen var saksøkt for å ikke ha gitt forsvarlig helsehjelp da Reidun Kleppe og Torkel Hofslett Thowsens sønn Ole døde på sykehuset 19. januar 2022. Helse Bergen er nå frikjent. Det kommer fram i en dom fra Hordaland tingrett.

Ole døde fem dager etter fødsel på Kvinneklinikken ved Haukeland universitetssjukehus. Foreldrene tok saken til retten.

Retten mener at årsaken til at Ole døde ikke primært er å finne i manglende eller feilutformede rutiner eller forhold som kan karakteriseres som systemsvikt. Det ble gjort feil av enkeltpersoner, men dette var ikke systemsvikt, står det i dommen.

På grunn av dette ser retten at Helse Bergen HF frifinnes, og at retten ikke behøver å drøfte omfanget av et eventuelt erstatningskrav.

– Vi har nettopp mottatt dommen, og vil nå bruke tid på å gå grundig gjennom den før vi kommenterer ytterligere, sier kommunikasjonsdirektør i Helse Bergen, Erik Vigander.

Hver av partene dekker sine egne sakskostnader.

– Vi opplevde egentlig at dommen var gjort opp før vi satt oss i rettssalen, hvis vi skal være helt ærlig. Vi opplever at vi som foreldre egentlig ikke på noe som helst vis har blitt hørt, sier Thowsen til NRK.

De kommer ikke til å anke saken.

– Helse Bergen har påført oss en stor belastning, sånn rent mentalt-, emosjonelt- og energimessig. Hvis vi skal kunne klare å ta vare på oss selv, så har vi ikke mulighet til å anke.