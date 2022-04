– Han manglar vel ganske mykje på det taktiske, ja, seier Tore André Flo, og humrar litt.

Han sit på det nye kontoret sitt på Fosshaugane Campus i Sogndal, der han har blitt hovudtrenar for førstedivisjonslaget Sogndal. Det er den første hovudtrenarjobben han har hatt i karrieren.

Han har blant anna spelt i Chelsea og har 76 landskampar for Noreg. Dei siste åra har han jobba i ungdomsavdelinga til Chelsea. I løpet av karrieren har han jobba med og under trenarar som Egil «Drillo» Olsen og Jose Mourinho.

Men som ein av dei store inspirasjonane til korleis han vil vera som trenar, trekk han fram nokon heilt andre:

Ted Lasso, frå TV-serien med same namn.

Då Sogndal Fotball hadde sitt sesong-kickoff, brukte Flo fem minutt på å snakka om Lasso, og kva som gjer han til ein inspirasjon.

– Eg håpar det er nokre likskapar mellom oss. Eg prøver å ta med meg litt av det han gjer, og i alle fall det med å skapa godt humør i spelargruppa, seier Flo til NRK.

– Han får heile gruppa til å dra i same retning. Og får du ei gruppe til å dra med deg i den retninga du vil, så kan du nå utruleg langt, seier Flo.

Jason Sudeikis har blant anna vunne ein Golden Globe-pris for rolla si som Ted Lasso. Foto: Apple TV+

Frå USA til Premier League

Serien går på Apple+, og handlar om amerikanske Lasso, spelt av Jason Sudeikis, som blir manager for den fiktive Premier League-klubben AFC Richmond.

Det einaste problemet? Han hadde berre jobba med amerikansk fotball, og kunne ikkje fotballreglane då han fekk toppjobben i England.

Som Filmpolitiet skriv om serien: «Serien har vært en en oase av hjertevarme, humør og positiv støtte, og hver episode av «Ted Lasso» er som å få en lang god halvtimesklem.»

Samhald framfor det taktiske

At Lasso ikkje er eit taktisk geni, gjer ingenting for Flo.

– For meg fortel det litt om at ein ikkje alltid treng å vera så veldig taktisk. Det er ikkje alltid det som er det viktigaste i fotball. På kontoret til Thomas Tuchel (noverande Chelsea-trenar) står det «det enkle er oftast det beste».

– Eg har snakka med veldig mange managerar og trenarar opp gjennom åra, og me trur dei er taktiske geni. Men ofte er det enkle ting dei ser etter, og så er dei flinke på å få med seg spelarane på det.

«BELIEVE»: Ted Lasso heng opp mottoet i garderoben til AFC Richmond. Flo seier han har sneia innom tanken på å henga opp eit slikt skilt i Sogndal-garderoben. Foto: Apple+

Starstruck i møte med assistenttrenaren

Den 22. februar var Flo på Stamford Bridge for å sjå Chelsea møta Lille i Champions League. Der var også «Coach Beard», assistenten til Lasso i TV-serien, spelt av Brendan Hunt. Og det var Flo som gjekk bort til Hunt og spurte om selfien.

STARSTRUCK: Tore André Flo møtte Brendan Hunt, som spelar Ted Lasso sin assistent i serien. Foto: privat

– Eg gjekk bort til han og var heilt starstruck. Det var kjekt å få spørja nokon andre om å ta ein selfie, og ikkje berre bli spurt om det, humrar Flo.

– Var de litt starstruck begge to?

– Han var veldig interessert i fotball, og visste kven eg var. Me fekk ei god tone, prata lenge og koste oss.

TV-seriar på spelarmøta?

Enno er det ikkje så mange av spelarane som har sett serien trenaren har forelska seg i. Men nokon har snappa opp serien Flo er fan av.

– Eg har høyrt at det er fleire som kjem på trening og ler litt av og snakkar om ting dei har sett i serien.

Latter og godt humør håpar Flo å skapa mykje av i spelargruppa.

– Det har ofte ein tendens til å bli veldig alvorleg. Når ein tapar kampar, så er det nokon som blir veldig, veldig mykje meir skuffa enn dei eigentleg har bruk for å vera. Ja, det er det som er jobben vår, men då høyrer det også med at me tapar kampar av og til. Då kan ein ikkje grava seg ned, det hjelper absolutt ingen.

Sogndal har fått ein bra start på sesongen. Førre måndag vann dei 2–0 over Raufoss i årets første seriekamp i førstedivisjon.

Første gong karakteren såg dagens lys var i ein reklamefilm for den amerikanske TV-kanalen NBC i 2013, då dei skulle reklamera for engelsk fotball på sine kanalar. Lasso «tok over» Premier League-klubben Tottenham. Nokre år seinare vart karakteren utvikla til ein eigen serie.