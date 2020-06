Tordnar over «ukultur» i sildefisket: – Blir kvalm

– Vi grev vår eiga grav, seier fabrikksjef for Pelagia i Kalvåg, Per Røys til NRK.

I eit facebookinnlegg førre veke gjekk han hardt ut mot fiskarar som driv «overfiske» av små nordsjøsild.

Innmeldingsjournalen til Norges Sildesalgslag viser at det vart levert inn 8710 tonn nordsjøsild 10. juni. Dagane før og etter vart det levert inn rundt 4500 tonn.

– I staden for å vente på at fisken får vekse seg større, tar fiskarane med seg stort og smått i ein jafs, seier Røys.

Han er ikkje nådig i si skildring av fiskarar som skryt av kor fort dei fyller kvoten sin.

– Fiskarar harselerer på Facebook med at det skal bli godt med ein velfortent ferie. Eg blir kvalm. Alt dette for å nyte fleire fridagar.

– Nokre flåsete kommentarar

Petter Geir Smådal er fiskar og har fått med seg utspelet til Per Røys.

Han har sett at nokre av kollegaene har «lagt ut nokre flåsete kommentarar her og der», men presiserer at desse «må sjåast i kontekst».

– Det er nok mest humor. Tidleg ferie er ikkje det som driv oss; vi er meir seriøse enn som så. Dette handlar om at vi må ta fisken når han er tilgjengeleg, og at etterspørselen er stor.

Han legg til dei at dei held seg innanfor minstemålet om at berre ti av hundre sild kan vere under 20 centimeter.

Fiske etter nordsjøsild Ekspandér faktaboks Nordsjøsild finst i Nordsjøen, Skagerrak og Kattegat.

Sesongen for nordsjøsildfisket er heile året, men hovudsakleg på sommaren.

Kvoten for nordsjøsild er i 2020 385.000 tonn totalt; og av dette 141.000 tonn til Noreg

Havforskingsinstituttet overvaker fiskebestandane, og ICES (www.ices.dk) gir kvart år eit kvoteråd. Havforskingsinstituttet bidrar til ICES si rådgjeving.

Fiskeridirektoratet er forvaltar fiskerinæringa

Pelagia produserer fiskeprodukt til konsum og ingrediensar i fiskefôr som fiskemjøl, fiskeolje og proteinkonsentrat

– Kan vere eit sunnheitsteikn

Jarl Magne Silden, styreleiar i Fiskarlaget i Sogn og Fjordane, seier sildefisket er innanfor reglementet frå Fiskeridirektoratet.

– I fjor måtte fiskarane langt av garde for å finne sild; i år er den kystnær. Det er klart at fiskarane utnyttar det, seier han.

– Røys meiner utsikta til tidleg sommarferie speler inn?

– Nei, det vil eg ikkje spekulere i. Det er så store mengder sild, at sjølv om ein tok ut heile nordsjøsild-kvoten på småsild i år, så er det framleis småsild igjen til å bere silda vidare neste år.

Den store mengda småsild kan like gjerne vere eit sunnheitsteikn, seier han.

– Det er meir urovekkande dersom det berre er innslag av stor sild, og ikkje av småsild. For det tyder på dårleg gyting.

INNANFOR: Jarl Magne Silden, styreleiar i Fiskarlaget i Sogn og Fjordane, seier sildefisket i år er innanfor reglementet. Foto: Vidar Gudvangen / NRK

Håpar på større gytebestand

Det er Fiskeridirektoratet og Kystvakta som kontrollerer felta der fangsten går føre seg.

I år er den norske kvoten for nordsjøsild på rundt 141.000 tonn, og rundt 385.000 tonn totalt. Dette er same kvoten som for 2019. Rådet for 2021 er lågare, med eit råd på maksimalt 359.367 tonn, melder Havforskingsinstituttet.

– Nedgangen i kvoterådet for 2021 skuldast ein nedgang i gytebestanden av nordsjøsild, seier Cecilie Kvamme, bestandsansvarleg forskar ved Havforskingsinstituttet.

– Det er ikkje veldig dramatisk, men vi håpar å få større gytebestand snart, seier ho.

GYTEBESTAND: Det er ikkje veldig dramatisk, men vi håpar å få større gytebestand snart, seier Cecilie Kvamme. Foto: Havforskningsinstituttet

– Ikkje mi eiga sjuke mor

– Eg gret ikkje for mi eiga sjuke mor her, seier Per Røys, og avviser at det er omsorga for eigen fabrikk som driv han.

Det handlar om heile økosystemet, seier han, og viser til Østersjøen der sildefisket skal vere «heilt øydelagd»,

– Der tok dei opp mot 20 sild på kiloen, altså fisk som ikkje vog meir enn 50 gram. Eg snakkar med svenske fiskarar som no fortviler. Alt dei kan gjere er å liggje til kai.

Til det svarer fiskar Petter Geir Smådal at han har det same perspektivet:

– Eg er faktisk einig med Røys om at kvoten bør ned. Som fiskarar er vi opptatt av det same som alle andre – god forvaltning. Dette er trass alt levebrødet vårt.