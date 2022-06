Therese Birkelund Ulvo. (f. 1982) er fødd og oppvaksen i Bergen, men busett i Eidsvoll. Ho har utdanninga si frå Norges musikkhøgskole og Guildhall School of Music and Drama. Ho har skrive fleire orkesterverk, og blitt framført av dei fleste orkestera i Noreg og fleire internasjonale orkester og ensemblar.

Ho vann De unges Lindemanpris i 2015 og Edvard-prisen 2020 i klassen samtid for In the Cage.

Ulvo skreiv musikken til førestillinga Heilage Sunniva for Festspillene i Bergen i 2013, og overtok i 2014 den kunstnarlege leiinga av Hardanger Musikkfest (saman med songar Tora Augestad 2014-2021og Gunilla Süssmann frå 2021).

Birkelund Ulvo leia festivalen Nordic Music Days i 2019.

Under den 63. Internasjonale Rostrum for komponistar i Polen 2016, blei Therese Birkelund Ulvos klarinettkonsert, Shadows and Shields, tildelt utmerkinga Recommended Work. Mønstringa har nær 30 deltakarland.

Hennar konsert for to klaver og orkester Woven Fingerprints vart tildelt prisen Årets verk 2021 av Norsk Komponistforening.