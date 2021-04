Tor Halvard (11) må stå på andre siden av gjerdet når klassekameratene spiller volleyball

Når det er friminutt pleier femteklassingene ved Mathopen skole i Bergen å spille volleyball.

Rundt banen strekker det seg et høyt gjerde som mangler en naturlig inngangsport. Elevene er derfor nødt til å klatre over for å komme inn på banen.

Men det er ikke alle elevene som kan.

Tor Halvard (11) har en sjelden muskelsykdom, som gjør det at han ikke klarer å komme over gjerdet. Når de andre elevene leker på innsiden av gjerdet, må han følge med fra utsiden.

– Synes du det er kjedelig å måtte stå på utsiden av gjerdet?

Tor Halvard nikker forsiktig.

– Hva synes du man kunne gjort med gjerdet?

– Fått en port.

ET ØNSKE: Tor Halvard Bjørgen ønsker seg en port inn til volleyballbanen. Foto: Kamilla Killingberg / NRK

Engasjement kan skape endringer

Selv om Tor Halvard står alene utenfor gjerdet, står han ikke alene i kampen om å få bygget en port.

Alle klassekameratene har engasjert seg for at en port skal bygges.

For å få til endring, skrev de et brev til Bymiljøetaten i Bergen kommune.

– Alle fikk si en ting hver, og så skrev læreren det ned og sendte det inn, sier klassekamerat Olav Grimeland.

Lærer Trude Kjærgård ved Mathopen skole er stolt over innsatsen til elvene sine.

– Jeg synes hele klasse er en fantastisk fin gjeng. De er opptatt av inkludering, de viser empati og de klarer å sette seg inn i hvordan det er å ha en utfordring utover det vanlige.

Ble sjarmert i senk av elevene

Det viste seg at Bergen kommune ikke hadde ansvar for volleyballbanen, men at det er et privat anlegg, som er åpent for at alle kan bruke det.

Med tillatelse fra grunneieren og lokallaget i Alvøen, har kommunen lovet at de likevel skal fikse problemet.

– Vi lot oss sjarmere i senk av elevenes engasjement og omtanke for medeleven, så vi har lovet å ordne en port i løpet av våren likevel, sier leder Anne Berit Storheim i Bymiljøetaten i Bergen kommune.

I løpet av våren skal porten være på plass.

– Det er veldig bra at vi har gjort det, fordi hvis vi ikke hadde gjort det hadde det kanskje ikke skjedd en endring, sier klassekamerat Sandra Nesje Bjørnsen.