Toppserien: Åsane tapte mot Rosenborg

Rosenborg vann 2-1 heime mot Åsane i toppserien for kvinner laurdag ettermiddag. Stillinga til pause var 1-1, etter at Åsane sin kaptein Milena Kokosz utlikna. 15 minutt før kampslutt fekk Rosenborg inn sigersmålet. Sjå kampreferatet her.