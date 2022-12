Tømmer hamna i fjorden

Eit 30-tals tømmerstokkar har hamna i sjøen etter eit uhell på kaien i Feios i Vik. To stålrør som støtta opp stokkane har brotna. Ingen vart skadde i uhellet. Kystverket og Hovudredningssentralen i Sør–Noreg er varsla. Det blir jobba med å få tømmeret på land att, og hindre at det forsvinn ut fjorden og kjem til skade for båttrafikken.