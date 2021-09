Tomannsbustad nedbrent i Kinsarvik – tolv personar huslause

– Det er ein kaotisk og uoversiktleg situasjon, sa Morten Frantzen, fungerande vaktkommandør i 110 Vest 17.36.

Ein halvtime seinare kunne han melda brannen for å vera under kontroll.

– Men det blir mange timar med ettersløkking her.

Ein person er flogen med luftambulansen for sjekk, medan tre har fått helsehjelp av ambulansen i Kinsarvik.

I huset bur det tolv personar, mange av dei barn. Kommunen sitt kriseteam har hjelpt dei to familiane som no står utan hus.

– Alle saman har fått seg ein ny plass å bu, seier politiet sin innsatsleiar på staden, Svein Buer.

ETTERSLØKKING: Brannvesenet jobbar no med å kjøla ned branntomta. Også terrenget rundt er dynka, slik at brannen ikkje skal spreia seg. Foto: Lidvard Sandven / NRK

Visste ikkje om det var folk inne

Brannvesenet fekk melding om brannen 17.04. Då fekk dei fleire telefonar samtidig. Fyrst vart det meldt at alle i huset hadde kome seg ut, så vart det usikkert igjen.

Røykdykkarar tok seg inn i huset 17.39. Dei var ute att to minuttar seinare, etter å ha grovsøkt kjellaren for personar. Der fann dei ingen.

– Politiet jobbar med å få kontakt med bebuarar i huset, skreiv politioverbetjent Terje Magnussen i operasjonssentralen i ei pressemelding 17.53.

18.10 kunne Magnussen melda at dei hadde kome i kontakt med alle i huset.

Årsaka til brannen er framleis ukjent.

Fire nabohus evakuerte

Brannstasjonane på Lofthus, i Odda og i Granvin rykka ut til staden.

Brannen spreidde seg til ein bil utanfor bustaden, i tillegg var det tilløp til brann i terrenget rundt. Fire nabohus blei bedne om å evakuera.

– Førebels er det utvendig sløkking me driv med, sa vaktkommandør Frantzen klokka 17.36.

Ein halvtime seinare var spreiingsfaren over. Ettersløkkingsarbeidet føregår framleis frå utsida, ved å dynka huset i vatn.

Brannvesenet skal også vera på staden utover natta.

– Me har kontroll på huset, og terrenget rundt. Når me set igjen folk her, vil dei også ha med seg ein bil med vatn, seier innsatsleiar for Ullensvang brann og redning, Inge Rongve.