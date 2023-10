Det vart klokka 20.50 meld om brann i ein einebustad i Øygarden kommune, der huset har full overtenning. Vest politidistrikt melde at det ikkje skal vera folk i huset.

Bustaden ligg i Geitvika, like ved kommunesenteret Straume på Sotra.

Fire personar er registerte som bebuarar i huset.

Brannvesenet har hatt kontakt med eigaren, og det er ikkje mistanke om at nokon er sakna i bustaden.

Klokka 21.15 melde brannvesenet at dei hadde starta sløkking, og politiet evakuerer dei næraste nabohusa.

– Om lag 20 personar er evakuerte. Huset kjem til å brenna ned, seier politiets innsatsleiar Ole Marius Røttingen til NRK litt før klokka 22.

110-sentralen opplyser til BT at det blir ei kontrollert nedbrenning og ikkje er fare for at brannen skal spreia seg, men at aksjonen kjem til å bli langvarig.

Branntilløp for to dagar sidan

Det var for to dagar sidan eit mindre branntilløp i den eine eininga i huset som no står i full fyr ved Straume i Øygarden.

Det opplyser vakthavande brannsjef Jarl Hestad til NRK.

Derfor stod den store einebustaden no tom.

Det førre branntilløpet skal etter det NRK kjenner til ha vore i vaskerommet.

Brannvesenet har førebels inga formeining om årsaka til brannen i kveld.

– Dette er eit relativt tett einebustad-område, så brannvesenet har send store ressursar dit, seier Hestad.

RETTING: I ein tidlegare versjon stod det at branntilløpet var for tre dagar sidan. Det riktige er to dagar, altså måndag.