Mannen ble funnet i et tyrkisk vogntog under en grensekontroll tirsdag formiddag 16. mars.

– Da vi hadde kontroll av lasten, så vi at det var en person som hadde gjemt seg inne i et metallrør, sier seksjonssjef Wenche Iren Fredriksen ved Svinesund tollsted.

Lastebilen kom fra Tyrkia, men skal ha vært innom flere europeiske land med last på veien. Det er ikke kjent hvor og når personen kom inn i vogntoget.

– Han var fortumlet, og kunne ikke snakke hverken engelsk eller noe annet språk som var forståelig. Det var ikke så mye å få ut av han.

Det er ikke kjent hvor lenge mannen har ligget i røret. Han skal ha vært i forholdsvis god form, til tross for at han hadde liten plass.

– Han var ikke i veldig dårlig forfatning og bar ikke preg av dette, så vidt vi kunne se, sier hun.

SJELDEN: Seksjonssjef Wenche Iren Fredriksen ved Svinesund tollsted i Tolletaten sier at det er utrolig sjelden at Tolletaten finner personer gjemt i lasten i vogntog de undersøker. Foto: Vidar Ruud

– Utrolig sjelden

Siden EU har ikke grensekontroller på lik linje som landene utenfor unionen, kan det forklare at mannen først ble oppdaget i Norge.

– Dette er ikke et vanlig syn for oss. Det er utrolig sjelden at vi finner personer som har gjemt seg inne på lasten i vogntog, sier Fredriksen i Tolletaten.

– Dette er hverken å anbefale, eller å oppfordre til, at sjåfører tar med seg personer inne på lasten. Det kan innebære fare.

Lasten var på vei til en bedrift i Kvinnherad i Vestland da den ble stoppet på Svinesund.

HENLAGT: Politiet har henlagt saken mot sjåføren av vogntoget. De har konkludert med at sjåføren ikke visste hva som befant seg i lasten. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Økende trend

Tolletaten mener at det er sannsynlig at personen som lå gjemt i lastebilen, ønsket å søke asyl i Norge.

– Det er strenge regler for å komme inn i landet, så dette er vel et forsøk på å komme seg inn til landet uten å måtte snu på grensen.

Saken ble først etterforsket som menneskesmugling, og sjåføren av lastebilen ble siktet og varetektsfengslet i saken. Mannen som ble funnet i vogntoget hadde status som fornærmet.

Men saken er nå henlagt.

– Vi har ikke bevis for at sjåføren visste at det befant seg en person i lasten, sier politiadvokat Live Roaldseth i Øst politidistrikt.

Mannen nå tatt hånd om av utlendingsmyndighetene, ifølge Roaldseth.

Politiet har informasjon som tilsier at det er en økende trend at trailersjåfører som kjører gjennom Øst-Europa får tilbud om å ta med seg personer i lasten. Og at personer sniker seg inn i lasten, uten at sjåføren kjenner til det.