Tok tre ruskjørere på to under timer

Politiet stanset tre personer i Bergen og Øygarden i løpet av halvannen time i natt.

En av førerne ble stoppet ti over halv tolv uten førerkort på Danmarksplass. Klokken ti over tolv ble tok de en fører som kjørte for fort på Skogsvåg, og klokken ti over ett ble en motorsyklist stoppa på Tennebekk. Alle tre er mistenkt for kjøring i ruspåvirket tilstand.

–Tre ruskjørere er tre for mange, sier operasjonsleder Knut Dahl-Michelsen.