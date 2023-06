Tok opp millionbeløp i sambuaren sitt namn – må i fengsel

Ein sunnfjording i 40- åra er dømt til fengsel utan vilkår i 1,5 år etter at han mellom anna tok opp lån i sambuaren sitt namn. Samla er det snakk om lån på 1,8 millionar. Med unntak av to lån på 825.000, skriv Sogn og Fjordane tingrett at mannen tok opp resten av låna utan hennar samtykke. Desse to låna gjekk mannen fri for i Sogn og Fjordane tingrett. Mannen blei også dømt for å ha lurt til seg pengar frå eit anna familiemedlem og må betale 240.000 kr i erstatning til vedkommande. Sunnfjordingen lurte også til seg pengar i samband med eit eigedomssal. Her må han betale ein mann 280.000 kr i erstatning. Tiltalte er tidlegare dømt for grovt underslag, noko som skjerpar straffa. At det har gått over to og eit halvt år sidan saka blei meldt er i formildande retning, står det i dommen.