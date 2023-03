Tok NM-gull

Skiskyttar Maren Hjelmeset Kirkeeide frå Stryn tok gull i sprinten under NM i Alta i dag, skriv Fjordingen. Kirkeeide leverte feilfri skyting og hadde god fart i løypa. Til NRK fortel 20-åringen at det var ein tung sisterunde, men at ho hadde mykje å gi.