Tok kvelartak og slo sjåfør under køyretur

Ein mann i 30- åra frå Sunnfjord er dømt til 60 timars samfunnsstraff og må betale ei bot på 75.000 kroner. Det skjer etter at han ei laurdagsnatt i januar gjekk til åtak på sjåføren som køyrde han heim frå ein fest. Utan forvarsel tok passasjeren kvelartak på føraren og slo han fleire gonger. Sjåføren greidde å stoppe bilen og rømme frå staden. Den rusa sunnfjordingen sette seg deretter bak rattet og køyrde bilen ned ei grøft og inn i eit gjerde. Det enda med materielle skader på køyretøyet. Sjølv sa mannen seg ikkje skuldig, men det trudde ikkje retten på. I tillegg til bota og samfunnsstraffa, må sunnfjordingen greie seg utan førarkort dei to neste åra og må ta ny førarprøve. Han må også betale erstatning til sjåføren på 14. 000, samt betale nær 21.000 til forsikringsselskapet for skadane på bilen.