Tok farvel med Sunniva Borgen (23): «Vi elsker deg for alltid»

Sunniva Borgen vart funnen svært hardt skadd i leilegheita si på Nyborg i Åsane, natt til søndag 12. september.

Etter fem dagar med behandling på Haukeland universitetssjukehus, døydde Borgen av dei alvorlege skadane ho vart påført. Ho vart 23 år gamal. Ein mann i slutten av 20-åra er sikta for drap.

Torsdag var det gravferd frå Eidsvåg kyrkje. Kyrkja var fullsett og kring 400 menneske møtte opp for å ta farvel med den unge kvinna.

– Ho vart grufullt, ufatteleg og unødvendig brutalt riven bort frå dykk, sa prest Aage Mjeldheim.

– Den botnlause sorga sin dag

Over 400 personar følgde også direkteoverføringa på nett. Gravferda opna med framføring av «Gabriellas sång», før kyrkjelyden song «Gje meg handa di ven».

– Dette er den botnlause sorga sin dag. Ho vart teken frå oss då ho vart grufullt og brutalt angripen i heimen sin, sa mora i sitt minneord.

Ho takka alle som møtte opp, både i kyrkja og på direktesendt overføring, for å ta farvel med dottera.

– Vi saknar deg så utruleg mykje, Du, den beste av dei beste, den vakraste av dei vakre, og den snillaste av dei snille. Vi elskar deg for alltid, sa mora.

DREPEN: Sunniva Borgen vart 23 år gamal. Ein mann i slutten av 20-åra er sikta for drapet på henne. Foto: Privat

Venninner heldt minneord

Den svarte kista var pynta med raude roser og fleire blomar og bukettar med helsingar frå familie og vener stod rundt. Under kista var det strødd roseblader i fleire fargar.

«Kjære Sunniva! Vi gøymer på dei gode minna» og «Vi tenker på deg Sunniva, på hvilket vakkert og omsorgsfullt menneske du var» stod det på to av helsingane.

Også brørne, venninnene og kollegaer heldt sterke og kjensleladde minneord i gravferda.

Sikta for drap

Ein mann i slutten av 20-åra vart pågripen i nærleiken av bustadblokka der Borgen vart funnen av politiet.

Mannen er no sikta for drap, etter å tidlegare ha vore sikta for drapsforsøk. Han skal ha knivstukke kvinna ei rekke gongar inne i leilegheita.

Politiet vart varsla av naboar. Krimteknikarar frå Kripos var på åstaden i fleire dagar etter hendinga for å gjera undersøkingar.

Den sikta mannen sit varetektsfengsla og har førebels ikkje forklart seg til politiet.

KRIPOS: Krimteknikarar frå Kripos har hjulpe bergenspolitiet med undersøkingar i leilegheita der kvinna vart angripen med kniv. Foto: Bergen Foto og Media

Opprettar fond til minne

I helga vart det kjent at familien til Borgen opprettar eit minnefond, som har som føremål å støtta arbeid til hjelp for unge, sårbare menneske.

– Sunniva viste gjennom livet sitt eit sterkt engasjement for barn og unge som av ulike grunnar, som fysisk sjukdom, psykisk liding, vanskeleg oppveksthøve, eller andre grunnar, hadde det vanskeleg, skreiv familien på minnesidene etter 23-åringen.

Broren hennar har tidlegare lagt ut minneord, på vegner av familien, på sosiale medium:

«Lillesøster, storesøster, barnet vårt, bestevenn. Du, den snilleste av de snille, den vakreste av de vakre, den energiske, den omsorgsfulle. Du – vårt alt. Du er uendelig kjærlighet. Du vandret videre i går, 17. september. Aldri har bergensnatten vært vakrere! Fordi du danset for oss, på himmelen. Vi vil alltid bære deg med oss videre i hjertet, tankene og minnene. Vi elsker deg for alltid. Mamma, pappa, lillebror og storebror.»