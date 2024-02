Tok EU-kontroll som venneteneste – tiltalt for korrupsjon

Ein bilmekanikar i 60-åra frå ein av omlandskommunane til Bergen er tiltalt for korrupsjon og må møta i Hordaland tingrett.

I 2021 og 2022 skal han ifølgje tiltalen ha sendt inn EU-godkjenning for til saman 47 bilar. Dette utan at kontrollen var utført, eller at bilane hadde alt i orden. Dermed gav han uriktig godkjenning for køyretøya, heiter det i tiltalen.

Betalinga skal ha vore 1.000 kroner per godkjenning.

Det var BA som først skreiv om tiltalen.

Advokat Johan Haga, som forsvarer mannen, seier til avisa at saka er heilt ute av proporsjonar. Til saman har mannen motteke 47.000 kroner.

– Han er opprørt og sterkt usamd i påstandane frå påtalemyndigheitene. Dette er ikkje korrupsjon, seier han til BA.