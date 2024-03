Togulykken: Lokføreren er skrevet ut fra Haukeland sykehus

Daglig leder i Onrail, Henning Aandal, bekrefter at lokføreren av toget som sporet av i Arna nå ikke lenger er pasient på Haukeland universitetssykehus.

– Jeg kan bekrefte at lokføreren er skrevet ut fra Haukeland, og det er vi selvsagt glade for, sier Aandal til NRK kl.15.30 lørdag.

Til NRK bekrefter politiet at lokføreren vil bli avhørt i dag, lørdag, men understreker at ingen er siktet eller mistenkt i saken på nåværende tidspunkt.

Havarikommisjonen sier det er et sentralt spørsmål for dem å finne ut hvorfor godstoget kjørte på rødt lys, og betegner avsporingen som en del av Bane Nors sikkerhetsmekanismer.

– Vi kan ikke avvise at toget har passert rødt signal. Så gjenstår det å se hvorfor det har skjedd, kommenterer Onrails Henning Aandal og understreker at de har et godt samarbeid med myndighetene.