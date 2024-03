Togulukka i Arna: Har avhøyrt fleire vitne

– Politiet held fram sine åstadundersøkingar i dag med kriminalteknisk personell på staden, seier påtaleansvarleg i Vest politidistrikt, Anja Mathiesen.

Ho opplyser at politiet sitt arbeid vil halda fram utover i veka.

Dei har no avhøyrt fleire vitne i tillegg til dei to som har status som mistenkte i saka.

– Me har avhøyrt ein del vitne som me meiner har gitt relevant informasjon, og så har me framleis ein del vitne som me ønskjer å få forklaringa til, seier Mathiesen.