Togavsporingen i Arna: Brannvesenet har avsluttet sin operasjon

Innsatsleder i Bergen brannvesen, Jørn Davidsen, sier til NRK klokken 12.30 at brannvesenet nå er ferdig med sitt arbeid i forbindelse togulykken, som inntraff fredag kveld i Arna.

– Nå er brannvesenets arbeid på ulykkesstedet ferdig, og vår operasjon er avsluttet, sier innsatsleder Davidsen.

– Det er mulig vi skal hjelpe Havarikommisjonen og politiet med droner og oversiktsbilder, men utover det venter vi i like stor spenning på svar som det den øvrige befolkningen gjør, tilføyer Davidsen.

Med hensyn til politiets og Havarikommisjonens arbeid, vil brannvesenets innsatsleder være forsiktig med å uttale seg om arbeidet, men han er tydelig på en ting:

– Det har vært veldig stor energi inni bildet. Skadestedet er veldig komplekst, og det har også preget vårt arbeid, sier Davidsen og forklarer:

– Måten godstoget nå står plassert på, gjør at det er risiko for bevegelse og at løse deler kan falle av. Vi gikk av HMS-hensyn dermed ikke inn i tunnelen, men vi har kontroll på at det som var kategorisert som farlig gods ikke kan gjøre skade.