Toga skal bli meir punktlege, lovar samferdselsministeren

Fleire tog skal vere i rute, seier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap). Dette er eit løfte til dei reisande og godsnæringa, understrekar han. Nygård kom med erklæringa i Jernbanetalen sin måndag formiddag – den første i sitt slag av det som skal bli ein årleg tale. Punktlegskap stod øvst på lista. Nygård vedgjekk at det ikkje er godt nok i dag, men no lovar han forbetringar. – Målet vårt er at toga skal komme og gå slik det står i rutetabellane. Her har vi ikkje alltid vore flinke nok, seier han. (NPK-NTB)