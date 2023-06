Tog sperrer Bergensbanen

Et tog sperrer jernbanesporet ved Vaksdal. Bane Nor skriver på sine nettsider at folk må regne med forsinkelser og innstillinger.

Vy melder at grunnen er en jordfeil og at de ikke vet hvor lang tid det tar før togene kan gå som normalt.

Det er strekningen Trengereid-Vaksdal som er stengt.