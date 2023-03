Toalett-problem på turistdestinasjon kan vera løyst

I mange år har det vore toalett-mangel for dei mange turistane som gått frå Flåm sentrum og til mellom anna Flåm kyrkje og Brekkefossen. Det har ført til at mange har teke naturen i bruk. Men no kan dette vera løyst, skriv Sogn Avis. Før sommarsesongen skal eit mobilt toalett vera på plass, og ei permanent løysing er under planlegging.