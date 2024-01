To veker med brev-og besøkskontroll

Ein mann i 30-åra er Hordaland tingrett varetektsfengsla i to veker med brev- og besøkskontroll. Retten syner til at den sikta kan øydelegge bevis, og at han ikkje må få snakke med eller varsle fornærma og vitne.

Han er sikta for seksuell omgang med ein person under 16 år. Mannen har vedgått seksuell omgang, men nektar straffskuld.