To veiarbeidere utsatt for salpetersyre i Bergen

Politiet fikk melding kl. 00:15 om to veiarbeidere ble utsatt for salpetersyre i natt. Det skjedde da et entreprenørselskap holdt på med gravearbeid i Bergen. Arbeiderne kom bort i en plastflaske under gravingen. Det gikk hull på flasken og ut kom en gulaktig røyk.

Etter eksponering av noe av røyken begynte arbeiderne å hoste og fikk en vond smak i munnen. Begge arbeiderne ble undersøkt av helse på stedet og en ble kjørt til sykehus.

Det er uvisst hvordan flasket havnet der.