To unge gutter mistenkt for brannen på Nesttun

En politipatrulje kom over to unge gutter som er mistenkte for brannen på Nesttun tidligere i dag, melder Vest politidistrikt på X. Guttene har blitt avhørt og er overtatt av verge. De blir anmeldt for forholdet.

Brannen var i et ubebodd hus på Nesttun i Bergen, og brannvesenet meldte kontroll på stedet like før klokken 15.00. Vitner så tre til fire ungdommer løpe fra stedet før brannen startet.