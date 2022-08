To ungdommar i ulukke på E39

Klokka 22.46 torsdag kveld vart det meldt om ei ulukke på E39, der ein moped og ein lett motorsykkel var involvert. Ulukka skjedde nær Sande i Sunnfjord, mellom Løfall og Byrkjeland. Vegen vart stengt ein periode. To tenåringar vart frakta til sjukehus i Førde. Ifølgje operasjonsleiar Knut-Dahl Michelsen i Vest politidistrikt skal dei to køyretøya ha komme borti kvarandre. Avisa Firda skriv at det var ein moped og ein lett motorsykkel involvert i ulukka.