Både i Oslo og i Ullensvang er toppkandidatane til Framstegspartiet i sommar blitt ekskluderte på grunn av brot på etikkreglane til partiet. Men norsk lov gjer at dei to ikkje kan fjernast frå stemmesetlane.

Grunnen er at eksklusjonane skjedde etter at vallistene var godkjende og endringsfristen var gått ut.

– Du risikerer at veljarane kan bli villeia når det står ein person høgt oppe på vallista som ikkje representerer partiet. Det kan ikkje veljarane sjå ut frå vallista, seier jussprofessor Eirik Holmøyvik ved Universitetet i Bergen.

Eirik Holmøyvik, professor ved Juridisk fakultet ved Universitetet i Bergen. Foto: Kim E. Andreassen

– Partiet sitt problem

– Eg har vanskeleg for å sjå at det er eit stort demokratisk problem, seier professor emeritus Jan Fridthjof Bernt, også han ved juridisk fakultet i Bergen, og ein av landets fremste ekspertar på kommunelova.

– Partiet må finna seg i å gå til val med dei kandidatane dei har sagt dei vil føreslå. Dei kan ikkje etterpå trekka nokon av dei ut frå lista, seier han.

– Men veljarane har kanskje ikkje fått med seg at toppkandidaten ikkje lenger er med i dette partiet?

– Nei, det er opp til partiet å gi ut informasjon om. Det er partiet sitt problem. Dei har vore uheldige med val av toppkandidat.

Professor emeritus Jan Fridthjof Bernt er kanskje mest kjend for sitt arbeid med kommunelova. Foto: Åge Algerøy / NRK

Toppkandidatar i Oslo og Ullensvang

I mai meinte Frp at toppkandidaten i Oslo, Lars Petter Solås, opptredde uetisk og omsynslaust mot fleire journalistar under landsmøtet til Frp. Han blei ekskludert frå partiet to veker etter fristen for å endra vallista.

Førre veke ekskluderte Frp også toppkandidaten i Ullensvang, Finn Hagen, etter eit «alvorleg varsel». Partiet har ikkje gitt ytterlegare kommentarar om saka.

– Større problem å kunne kvitta seg med folk

Statsvitar Dag Arne Christensen ved forskingsinstitusjonen Norce seier det er to grunnar til reglane mot å fjerna folk frå vallista i siste liten før valdagen:

Å hindra taktisk maktbruk frå partia, og å styrka makta til veljarane.



– Det er veljarane som skal få kandidatar anten ut eller inn i kommunestyret. Eg ville kalla det eit større demokratisk problem viss partia hadde hatt høve til å kvitta seg med folk etter at listene var godkjende. Altså å bruka den moglegheita til å fjerna dei, til dømes etter ein konflikt i nominasjonen.



– Og viss veljarane då ikkje veit at toppkandidaten i mellomtida har bytta parti eller blitt ekskludert før valet?



– Det vil vera eit dilemma. Men dette er blitt veldig godt dekka i media. Så dei kan stemma på ein annan kandidat viss dei ønsker det.

Kommunaldepartementet vedgår at i enkelte saker kan reglane kunne opplevast som urimelege for den enkelte.

Departementet verken kjenner eller vil kommentera Ullensvang-saka, men i Oslo-saka slo dei fast at den ekskluderte må stå som Frp sin toppkandidat til valet i september.

– Departementet seier at ein eksklusjon frå partiet etter denne fristen er ikkje godt nok grunnlag for å bli fritatt for å stila til val på denne lista, seier Holmøyvik.

Kan ikkje strykast

Før var ordninga at du som veljar kunne stryka ut namna til kandidatar du ikkje ville ha på lista til partiet du stemte på. Denne moglegheita finst ikkje lenger.

I staden kan du styrka sjansane til andre kandidatar ved å gi dei eit kryss, altså ei ekstrastemme. Det heiter kumulering.

Ein kan kumulera kandidatar ved valet. Her frå kommune- og fylkestingsvalet i 2015. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB

Ingen kommunestyrerepresentantar har juridisk plikt til å representera det partiet dei gjekk til val for. Dei kan når som helst velja å bryta med partiet, anten ved å bli uavhengig kandidat, eller gå inn i eit anna parti.

– Det som er litt spesielt her er at dette er avklart meir eller mindre før valet, og at du blir vald inn under feil parti, seier Holmøyvik.

Professor Bernt understrekar at ein kandidat kan søka om fritak for å sitta i kommunestyret, men det kan ikkje skje før valet.