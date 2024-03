To til tre timers ventetid over Hardangervidda

Det er innført kolonnekjøring for alle kjøretøy på riksvei 7 over Hardangervidda på grunn av uvær. Vegtrafikksentralen melder at forventet ventetid er mellom to og tre timer.

I tillegg er det kolonnekjøring over Haukelifjell på E134 og på fylkesvei 50 mellom Hol og Aurland.

Vikafjellet over riksvei 13 er stengt, og det skal tas en ny vurdering lørdag.