To til sjukehus etter lastebilvelt i tunnel

To personar er sendt til Haukeland universitetssjukehus etter at ein lastebil med pukk og stein velta i Søråstunnelen sitt løp i retning sentrum kring 07.15 i dag tidleg. Dei to skal ha sete i ein personbil.

– Dei var vakna og medvitne då dei vart frakta frå tunnelen, seier operasjonsleiar Jørgen Ommedal i Vest politidistrikt.

Brannvesenet er på staden og jobbar med å rydda opp ein diesellekkasje.