To til sjukehus etter at lettmotorsykkel tok fyr

Rett før klokka to i natt kom ein lettmotorsykkel med to unge menn over i motgåande køyrefelt og traff autovernet i Øygarden.

Sykkelen tok fyr etter samanstøtet med autovernet.

Dei to mennene er frakta til Haukeland universitetssjukehus med ukjent skadeomfang. Dei var vakne og medvitne då naudetatane kom til staden.

Brannen vart meld sløkt i halv fire-tida. Vegen er rydda og open for trafikk.