To til sjukehus etter arbeidsulukke på Stord

Brannvesenet melder at det har vore ei arbeidsulukke på Stord klokka 12 søndag. To arbeidarar skal ha fått etsande base på seg. Dei er køyrde til sjukehus for behandling, melder politiet.

– Det skal ha vore ein eksplosjon der oppe og to personar er frakta til sjukehus, seier Stein Arild Egeland i 110 Sør-Vest.

Skadeomfanget er ukjent, men dei to involverte mennene skal ha vore medvitne heile tida. Uhellet skal ha skjeddd i samband med arbeid med ein slange. Like over klokka 12.30 er brannvesenet ferdige på staden. Politiet melder at arbeidstilsynet vil bli varsla og at dei opprettar sak.

Odd Naustdal i Aker Solutions på Stord stadfestar til NRK at det har vore ei hending. Han viser vidare til at naudetatane har vore på staden og at det førebels er dei som må uttala seg om saka.