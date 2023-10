To til sjukehus

To personar er sende med ambulanse til sjukehuset i Førde etter ei trafikkulukke på Lustravegen i Gaupne i Luster kommune. Bilen med dei to har hamna på taket, skriv politiet på X. Skadeomfang er førebels ikkje kjent. Det er ikkje mistanke om rus, men politiet vil etterforske hendinga. Fylkesveg 55 var stengd, men like etter klokka melder politiet at vegen er opna att.