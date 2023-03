To til Haukeland etter trafikkulukke

To personar er sende til Haukeland etter ei trafikkulukke i Lyderhornsveien, skriv Bergens Tidende. Det er to personbilar som har frontkollidert. Dei to skadde var i same bil, og politiet har kverrsett førarkortet til føraren. I den andre bilen var det berre førar og det er ikkje meldt om personskade. Vegen er no stengd, opplyser vegtrafikksentralen