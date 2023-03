To tenåringsjenter sendt i ambulanse etter akeulykke

Nødetatene rykker ut til en melding om en akeulykke i Fjellhaugen skisenter i Kvinnherad. Det er to jenter i 15-16-årsalderen involvert. De skal ha falt ned i et hull som er ett til to meter dypt, men er oppe derfra nå.

De kom seg ikke opp av hullet på egenhånd, men fikk hjelp av andre på stedet til å komme seg opp

– En av de jentene har vært bevisstløs, men begge to er bevisste nå, sier operasjonsleder i vest politidistrikt, Knut Dahl-Mikkelsen.

En av jentene var tiltenkt å sendes med luftambulanse, men begge blir sendt med vanlig ambulanse til Stord sykehus.