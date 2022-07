To tekne med til sjukehus etter ulukke i Fitjar

Begge førarane av dei to bilane som køyrde av fv. 545 mellom Fitjar og Sandvikvåg kring klokka 19.40 i dag, er køyrde til sjukehus for sjekk. Dei var åleine i bilane. Politiet etterforskar no på staden for å finna årsaka til ulukka. Det skal vera lite trafikk på staden.