To tekne i politikontroll på Sotra

Utrykningspolitiet hadde i tidsrommet 10.30-12.10 fartskontroll i 80-sona ved Vorland på Sotra. Ein trafikant vart bøtelagd for å køyrd i 90 km/t, og ein vart anmeldt for å køyra utan førarkort. Ingen av dei 28 som vart testa for promille hadde promille.