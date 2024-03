To tatt i snøskuterkontroll i Sogndal

Fredag ettermiddag gjennomførte politiet ein motorferdslekontroll for snøskuter i området Hodlekve-Øvstedalen i Sogndal. To personar blei melde for ulovleg ferdsel i utmark, melder Sogn Avis.

I tillegg skal fleire personar ha stukke av då dei såg politiet kome, fortel innsatsleiar Joachim Malterud til avisa.

Tidlegare denne veka skreiv NRK om ulovleg «skuterherjing» i Sunnfjord, og tidlegare i påska varsla Statens naturoppsyn fleire kontrollar i påska.