To tatt for ruskjøring

Politiet har i løpet av én time stoppet to bilførere som begge er siktet for ruskjøring. Den første ble påtruffet i Øygarden kl. 13.09, mens den andre ble stoppet av politiet i Bergen sentrum kl. 13.55. Det er tatt blodprøve av begge bilførerne, noe som gjør at begge har status som siktet.