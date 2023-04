To sende til sjukehus for sjekk

To personar er sende til Førde sjukehus for ein sjekk etter ei trafikkulukke på fv. 614 ved Grov i Kinn kommune i ettermiddag. Bilen køyrde utfor vegen og kollisjonsputa blei løyst ut. – Dei to var vakne og bevisste, men sende vidare til sjukehus for ytterlegare undersøkingar, seier operasjonsleiar Knut Dahl-Michelsen. Politiet er ferdige på staden og bilbergar har henta bilen.