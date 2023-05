To sakna fireåringar funne i god behald

To fire år gamle gutar var sakna frå ein barnehage på Bønes ved 13-tida onsdag. Klokka 13.25 seier politiet til NRK at dei er funne i god behald.

– Dei blei funne i skogen i nærleiken av barnehagen, seier operasjonsleiar Knut Dahl-Michelsen.

Dei to skal vera uskadde. Det er førebels uvisst kva som har skjedd. Barnehagen er inngjerda.

– Me skal ta ein samtale med dei tilsette på staden for å få klarheit i dette, seier Dahl-Michelsen. Det var BT som først melde at barna var sakna.