To personer utgir seg for å være brannvesenet: Misforståelse

Politiet har fått inn melding om to personer, en mann og en dame, som utgir seg for å være fra brannvesenet. Det har blitt oppdaget i Fitjar kommune.

Politiet kommer ut med en advarsel: Brannvesenet har ingen hjemmebesøk i området. Får du uanmeldt besøk fra noen som utgir seg fra brannvesenet, men ikke har uniform eller ID-kort – ikke slipp de inn. Ring heller politiet på 02800.

Oppdatering: Etter politiet undersøkte saken, viser det seg at det er en mann som er ute i lovlig ærend og selger alarmer for et vekterselskap i Fitjar. Altså ikke «falske» brannmenn.